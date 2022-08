Corona : WHO verzeichnet Rückgang der Corona-Todesfälle global um 15 Prozent

Die Zahl der Neuinfektionen ging ebenfalls um neun Prozent zurück, wie die WHO am Mittwoch mitteilte.

Die WHO warnte jedoch, die Zahlen zur Pandemie könnten deutlich unterschätzt sein.

