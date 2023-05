Covid-19: WHO wertet Pandemie nicht mehr als internationalen Notstand

Die WHO hatte das Coronavirus am 30. Januar 2020 zum internationalen Gesundheitsnotstand erklärt. Pandemien ruft die WHO keine aus, sie verwendete das Wort erstmals im März 2020, als das Virus auf jedem Kontinent außer der Antarktis festgestellt worden war. Viele andere Experten hatten zu diesem Zeitpunkt schon länger von einer Pandemie gesprochen.

Durch die Corona-Pandemie sind nach neuen Angaben der WHO weltweit mindestens 20 Millionen Menschen ums Leben gekommen. Tedros Adhanom Ghebreyesus nannte die neue Opferzahl, die fast drei Mal so hoch ist wie die bisherigen offiziellen Angaben, ebenfalls am Freitag in Genf. Mitte März hatte Tedros noch gesagt, es gebe es «fast sieben Millionen gemeldete Corona-Tote», die tatsächliche Opferzahl sei aber viel höher.