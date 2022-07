Will Levis : «Widerlich» – Football-Star trinkt seinen Kaffee mit Mayonnaise

Will Levis, Quarterback der Universität Kentucky, mag seinen Kaffee auf spezielle Art und Weise. Der 23-Jährige mischt jede Menge Mayonnaise unter sein Frühstücksgetränk.

1 / 4 Will Levis spielt als Quarterback für die Kentucky Wildcats in der höchsten College-Liga. imago images/ZUMA Wire Der Footballer «würzt» seinen Kaffee mit einer großen Portion Mayonnaise. CBS Sport Bereits über drei Millionen Views hat das Kaffee-Mayo-Video des US-Amerikaners. USA TODAY Sports

Kaffee gehört für viele Leute zur morgendliche Routine und ist in einigen Ländern beinahe schon heilig. Dem Star-Quarterback Will Levis (23) scheint das egal zu sein. Denn der Amerikaner mag seinen Kaffee mit Mayonnaise, wie der Spieler der Kentucky Wildcats einem Interview mit dem US-Sender «CBS» verraten hat.

Im Video beweist dann Levis, dass er seinen Kaffee tatsächlich so trinkt und nimmt einen Schluck seiner sonderbaren Kreation. Im Video ist auch zu sehen, dass der Spielmacher nicht nur einen Tropfen Mayo in seine Tasse gibt – sondern gleich eine ordentliche Portion in seinen Kaffee drückt.

Wie kommt nur man auf diese Kombination?

In einem Interview mit dem «Kentucky Sports Radio» erläutert Levis, wie es zur Kaffee-Mayo-Kombi kam: «Das ist nichts, was ich geplant hatte, es ist einfach eine spontane Sache.» Er sei mit seiner Freundin in einer amerikanischen Frühstückskette gesessen. «Ich habe mich gefragt, warum da Mayonnaise auf dem Tisch steht, weil ich irgendwie vergessen habe, dass ich manchmal Mayonnaise auf meine Eiersandwiches mache.»

Seine Freundin erwiderte dann nicht ganz ernst gemeint: «Vielleicht tun manche Leute sie in ihren Kaffee», und er habe sich gedacht, diese Kombination einfach mal auszuprobieren. Die sonderbare Variation scheint den Quarterback offenbar sofort überzeugt zu haben.

Die Fans können es nicht fassen

Das Internet dreht komplett durch. Auf Twitter schreibt ein User: «Das darf man nicht, das ist verboten.» Ein anderer wünscht dem Team von Levis, dass «sie jedes Spiel in dieser Saison verlieren.» «Ich mag Kaffee und ich mag Mayo, aber das ist das widerlichste, das ich je gesehen habe», schreibt ein anderer Fan.

Für viele Football-Experten gehört Levis zu den Top-Kandidaten für den nächsten Draft und den Sprung in die Profi-Liga NFL. Nach dem Kaffee-Video fordern nun aber einige Fans scherzhaft, dass Levis gar nicht erst zum Draft zugelassen werden soll. Jedoch finden nicht alle die Kaffee-Variation des 23-Jährigen eklig. «Levis gehört jetzt schon in die Hall of Fame», meldet sich die im Video verwendete Mayonnaise-Marke zu Wort.