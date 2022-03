Was noch gesagt sein will : «Widerrufen werde ich auf keinen Fall»

Günter Grass hat am Donnerstag sein umstrittenes Gedicht verteidigt, mit er heftige Debatten provoziert hatte - dabei bediente er sich einer Nazi-Terminologie.

In seinem Gedicht «Was gesagt werden muss» wirft Grass der «Atommacht Israel» vor, mit seiner Iran-Politik den Weltfrieden zu gefährden. Zudem kritisiert er die deutsche Haltung in der Frage und prangert U-Boot-Lieferungen an Israel an. Der 84-Jährige entfachte mit seinem am Mittwoch in drei Zeitungen veröffentlichten Werk eine heftige politische Debatte im In- und Ausland. «Ich werde hier an den Pranger gestellt», sagte Grass am Donnerstag.