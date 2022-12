Republikaner und Co. : Widerstand in Washington gegen Selenskyj – «Undankbarer Schmarotzer»

«Die Ukraine wird sich niemals ergeben», so der ukrainische Präsident am Mittwoch vor dem US-Kongress.

Viele Politiker und Journalisten in den USA verwiesen auf die Parallelen zwischen dem Besuch Selenskyjs kurz vor Weihnachten und dem Churchills. 1940 hatte der britische Kriegspremier in einer der berühmtesten Reden der Geschichte gesagt: «Wir werden uns nie ergeben.»

Der Überraschungsbesuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf dem Capitol Hill in Washington sorgte für Standing Ovations. Allerdings riss der Ukrainer im US-Kongress nicht alle Abgeordneten vom Hocker – einige Republikaner blieben während der Beifallsbekundungen sitzen und starrten demonstrativ auf ihre Telefone.

Sie beschäftigte das Haushaltsgesetz mit Milliardenhilfen für die Ukraine. Demokraten und Republikaner streiten sich hart darum – und wie so oft gegen die Zeit. Kommt der Senat zu keiner Einigung, droht der Bundesverwaltung morgen, am 23. Dezember, wegen Geldmangels ein Teilstillstand. So ein Shutdown ginge mit Zwangsferien für Staatsbedienstete, Teilausfall von Behörden oder unbezahltem Dienst einher.