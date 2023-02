Luxemburg: Wie auch Grenzgänger an die kostenlose Verhütung kommen

Ein Schritt, der sich je nach Land und Methode durchaus lohnen kann: Während beispielsweise eine Sterilisation in Frankreich mehrere Tausend Euro kostet, die allerdings auch die dortige Krankenkasse trägt, sind es in Deutschland immerhin 500 bis 1000 Euro, die außer in medizinisch notwenigen Fällen privat gezahlt werden müssen. Ähnliches bei der Vasektomie: In Belgien Versicherte bekommen ihre Behandlung dort fast gänzlich erstattet, in Deutschland kostet diese um die 500 Euro und muss selbst gezahlt werden. Auch bei der Pille sind die Regelungen länderabhängig unterschiedlich – ungeachtet einer Altersgrenze zu 100 Prozent erstattet, wie in Luxemburg vorgesehen, werden hormonelle Verhütungsmethoden aber in keinem der drei Nachbarsländer. Über die Jahre durchaus ein Kostenfaktor.