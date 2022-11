Cocos Islands : Wie aus einem Horrorfilm – Forscher entdecken mysteriöse Kreaturen im Meer

Forscher des Museums Victoria Research Institute in Melbourne waren an Bord des Forschungsschiffs RV Investigator 35 Tage lang im Gebiet der Cocos Islands südwestlich von Australien unterwegs und legten dabei 11.000 Kilometer zurück. Ihr Ziel war es, das von unterseeischen Vulkanen mit Kegeln, Bergen und tiefen Canyons geprägte und noch weitgehend unerforschte Gebiet um die Inseln zu kartografieren. Während der Reise fertigten sie so 3D-Karten vom riesigen unterseeischen Berg an, der unter den Inseln liegt und noch nie erfasst wurde. Die Region gilt seit dem März 2022 als Naturschutzgebiet, wie die NZZ berichtet.