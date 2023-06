Luxemburg: Wie aus Haarresten Zement wird

Mélissa Achouri, die Besitzerin des in Steinfort gelegenen Friseurladens «Mon Salon by Mélissa» versucht alles, um der Umwelt möglichst wenig zu schaden. «Früher wurden Farbreste die Spüle runtergespült und landeten schließ´lich im Meer», erklärt die Friseurin. Seit dem 5. April arbeitet der Friseursalon mit dem Label Greencircle zusammen, um seinen Abfall zu recyceln. «Den Planeten zu schützen ist sehr wichtig. Und wenn man bedenkt, wie viel Müll wir als Friseure produzieren, ist es an der Zeit, dass wir die Augen öffnen», argumentiert Mélissa.

Neben den Farbresten sammelt sie auch abgeschnittenes Haar sowie benutzte Aluminiumstreifen. «Das Aluminium, das unendlich oft recycelt werden kann, wird in Kortrijk, in Belgien, wiederaufbereitet. Die Reste der Haarfarbe werden in Energie umgewandelt, die ins Stromnetz eingespeist wird, ebenfalls in Kortrijk. Die Haare werden zu Schlangen geformt, um bei Zwischenfällen in Flüssen oder im Meer Schadstoffe zu absorbieren», erklärt die Friseurin, «diese Schwämme können drei bis vier Mal verwendet werden. Dann schneidet eine Firma sie in einzelne Stücke, die wiederum bei der Herstellung von Zement weiterverarbeitet werden.»