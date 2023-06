Vegetationsbrände: Wie das CGDIS sich gegen Hitzesommer wappnet

Je heißer und trockener es ist, desto eher können Pflanzen Feuer fangen und desto besser kann sich ein Brand ausbreiten. Editpress

2022 war in Luxemburg ein Rekordjahr: Etwa 150 Vegetationsbrände wurden gezählt – wenig überraschend die meisten davon im Sommer und weit mehr als die in den Jahren 2021 und 2020 zusammen. Damals waren es je 30 und 80 Feuer. Dieses Jahr waren es schon an die 20 Brände, obwohl der meteorologische Sommer gerade erst angefangen hat. Die positive Nachricht: Laut Rettungsdienst CGDIS waren es bisher nur «kleinere Vegetationsbrände».

Je heißer und trockener es ist, desto eher können Pflanzen Feuer fangen und desto besser kann sich ein Brand ausbreiten. 90 Prozent solcher Brände sind menschengemacht, mehr als die Hälfte davon stammt von Zigarettenstummeln, dem Grill oder landwirtschaftlichen Maschinen. Um vorzubeugen, führt das, das CGDIS Maßnahmen weiter, die 2022 erprobt wurden.

Expertenteam wird zusammengestellt

«Alle Feuerwehrkräfte im Land haben eine Fortbildung zu Vegetationsbränden absolviert», so das Rettungscorps. Außerdem habe Luxemburg in spezielle Ausrüstung investiert, die «strategisch im ganzen Land positioniert ist». Eine detaillierte kartografische Risikoanalyse sei durchgeführt worden und werde mit der Überwachung von Warnungen in den Nachbarländern und der Zusammenstellung eines Expertenteams kombiniert.

Auch wenn durchaus ein Brandrisiko besteht, beruhigt das CGDIS: Aufgrund der geographischen Gegebenheiten sei die Gefahr begrenzt, von großen Waldbränden dürfte man wohl nicht ausgehen müssen. Bei ebensolchen könnten die luxemburgischen Feuerwehrleute aber im Ausland zum Einsatz kommen: «Es ist durchaus denkbar, im Bedarfsfall in den Grenzgebieten Hilfe zu leisten», so das CGDIS.