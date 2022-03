Giorgio Napolitano : Wie der alte Mann Italien retten will

Giorgio Napolitano freute sich auf den Ruhestand. Jetzt muss der 87-Jährige Präsident bleiben. Wie geht es im krisengeschüttelten Italien weiter?

So etwas gibt es wohl nur in Italien: Ein ehemaliger Kommunist wird Präsident, und die Börse jubiliert. In Mailand legten die Kurse am Montagmorgen deutlich zu, während die übrigen europäischen Märkte nur moderate Gewinne verzeichneten. Die Erleichterung ist riesig, dass sich Giorgio Napolitano am Samstag zu einer zweiten Amtszeit als Staatspräsident überreden ließ. Denn eigentlich hatte der 87-Jährige dies mit Verweis auf sein Alter mehrfach abgelehnt und die Koffer bereits gepackt. Doch die politische Blockade ließ ihm kaum eine andere Wahl.