Luca Brecel: Wie der neue Weltmeister Snooker-Geschichte schrieb

Was für eine Sensation! Erstmals in der Snooker-Historie ist ein Spieler Weltmeister geworden, dessen Nationalität nicht im Entferntesten etwas mit Großbritannien zu tun hat. Oder anders: Der Belgier Luca Brecel ist der erste Weltmeister vom europäischen Festland.

Bisher stammten alle Sieger aus England, Schottland, Wales, Nordirland, Australien, Irland oder Kanada. Und nun also ein Belgier. Brecel besiegte am Montagabend im Crucible von Sheffield den bereits vierfachen Titelgewinner Mark Selby 18:15 nach Frames. Das ist der größte Erfolg der Karriere für den 28-Jährigen, den er mit 500.000 englischen Pfund Siegprämie (rund 569.000 Euro) garniert. Brecel ist seit dem Australier Neil Robertson (2010) der erste Weltmeister, der nicht von der britischen Insel kommt.

Er glaubte nicht mehr an sich

«Es wird explodieren in Belgien. Ich wollte unbedingt, dass das passiert. Ich wollte das unbedingt für Belgien schaffen», sagte Brecel, der nach seinem Triumph von den Emotionen übermannt wurde. Brecel schien Selby bereits abgeschüttelt zu haben, aber der Engländer kam nochmals nahe heran. «Bei 16:15 habe ich nicht mehr an mich geglaubt, da habe ich so viel verschossen. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, es doch geschafft zu haben», resümierte der Weltranglistenzehnte, der gleich in seinem ersten WM-Final zu triumphieren wusste.

Snooker gilt als absoluter Gentleman-Sport, das Publikum ist ganz still, wenn die Spieler am Tisch stehen. Sich aufzuregen und zu fluchen, gilt als verpönt unter den Spielern. Die Profis tragen nur die feinsten Stoffe und sind an den wichtigsten Turnieren verpflichtet, eine Fliege zu tragen. Doch dann, wenn der Titel, speziell der Triumph an der WM, ansteht, dann explodieren sowohl die Fans wie auch die Spieler. Als Brecels Erfolg feststand, er aber noch am Tisch stand, brandete bereits Jubel auf.

The Kid oder auch The Belgian Bullet, wie Brecel genannt wird, war schon früh als Snooker-Spieler erfolgreich. Bereits mit 14 wurde er jüngster Europameister in der Kategorie U-19. Er war zudem der jüngste Spieler der Geschichte, der an der WM teilnahm. Das war 2012, da war er 17 Jahre und 45 Tage alt. Erst ein Jahr zuvor war er Profi geworden, mit der Sportart hatte er mit neun Jahren begonnen. Mit zwölf gelang ihm sein erstes Century Break, also eine Serie von über 100 Punkten.

Brecel fällt am Snooker-Tisch nicht nur wegen seiner Erfolge auf, nein, auch seine Tätowierungen auf den Händen sind unübersehbar. Es sind nicht die einzigen an seinem Körper, die anderen Tattoos sind wegen der langen Kleidung – auch das ist natürlich Pflicht – einfach nicht sichtbar.

Riesenerfolg auch für den Verlierer

Selby muss nach der Finalniederlage gegen Brecel auf seinen fünften Titel nach 2014, 2016, 2017 und 2021 warten. Nichtsdestotrotz drückte der Jester from Leicester, so sein Spitzname, dem Finale seinen Stempel auf: Dem 39-jährigen Engländer gelang das perfekte Spiel. Im 16. Frame spielte er ein Maximum Break, es war das erste in einem WM-Final überhaupt. Mehr als die 147 Punkte sind in einem Frame nicht erreichbar. Dabei werden abwechslungsweise alle roten und schwarzen, sowie zum Ende alle farbigen Bälle gelocht, bis sich keine mehr auf dem Tisch befinden.

Selbys Maximum Break im Schnelldurchlauf – inklusive tosendem Jubel nach dem historischen Ball: