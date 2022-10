Phänomen «Tsundoku»: Wie du Bücher liest, statt sie nur zu horten

Gehörst du auch zu den Menschen, die in keinen Buchladen gehen können, ohne mindestens ein Buch zu kaufen – auch wenn bereits ein Stapel ungelesener Bücher daheim wartet? Dafür gibt es in Japan einen Begriff: Tsundoku. Er beschreibt die Gewohnheit, Bücher zu erwerben, mit der Absicht, sie später zu lesen – was zu einer unbeabsichtigten Büchersammlung führt.