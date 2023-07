Chefkoch gibt Tipps: Wie Du schlechtes Sushi von gutem unterscheidest

Achte auf diese vier Kriterien

Das gilt es bei Fisch und Reis zu beachten

Wer hervorragende Sushi-Kunst verspeisen will, schaut sich am besten die zwei Hauptzutaten – Fisch und Reis – besonders gut an. Der Sushichef erklärt: «Der Fisch ist beim Sushi sehr wichtig. Essenziell ist, dass er aus nachhaltiger Zucht oder Fang stammt. Er muss täglich frisch geschnitten und zubereitet werden.»

Ist Supermarkt-Sushi ein No-go?

Beim Reis gibt es einiges zu beachten, so ist auch die Temperierung nach dem Kochen wichtig. «Der Reis wird zügig auf ca. 18 bis 20 Grad Celsius heruntergekühlt und auf dieser Temperatur gehalten. Ein Sushireis wird nie in der Kühlung aufbewahrt, sondern bei Zimmertemperatur verarbeitet.»

Klingt ganz, als sollte man Sushi am besten im Restaurant essen. Aber was hält der Experte von Supermarkt-Sushi ? «Auch das kann gut sein, wenn es auch nicht mit einem frisch hergestellten Sushi zu vergleichen ist. Am Ende entscheidet der Käufer, was ihm schmeckt.» Er empfiehlt, die Supermarktvariante kurz vor dem Verzehr aus dem Kühlschrank zu nehmen, damit der Reis auf Zimmertemperatur kommt.