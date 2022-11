Luxemburg: Wie ein junger Konditor seine Leidenschaft zum Beruf machte

Vor etwas mehr als einem Jahr hat Kevin Carvalho Da Costa im Lycée Bonnevoie sein Diplom als Pâtissier-Chocolatier-Glacier-Confiseur gemacht und sich damit einen Traum erfüllt. «Ich habe meiner Mutter und meiner Großmutter zu Hause immer gerne geholfen, Kuchen zu backen oder Croissants für Weihnachten. Ich habe auch Muffins und Geburtstagstorten gebacken», erinnert er sich. Auch an seine Zeit als Azubi erinnert Kevin sich gerne zurück: «Im ersten Jahr ist man nur in der Schule, um viel Theorie zu lernen aber auch schon ein bisschen Praxis. Die nächsten zwei Jahre wechselt man ab. Einen Tag die Woche ist man in der Schule und vier Tage in einem Betrieb.»

Mit seinen Händen aus den unverarbeiteten Produkten etwas Schönes und Leckeres zu fertigen, ist es, was den jungen Mann begeistert. In der Konditorei stellt er am liebsten Mousses her «vor allem mit Erdbeeren. Aber Torten mit Buttercreme und Marzipandekorationen herzustellen, liebe ich auch», schwärmt er. Die Leidenschaft, die er vom Hobby zum Beurf gemacht hat, teilt er nun auch für den guten Zweck in den Workshops der ASBL Autisme Luxembourg.