Gefangenschaft : Wie ein Wordle-Spiel das Leben einer Geisel rettete

17 Stunden lang behielt ein Mann eine 80-jährige Frau aus Chicago in Geiselhaft. Nur, weil sie ihr tägliches Wordle nicht abgeschickt hatte, konnte die Polizei sie retten.

Denyse Holt erlebte 17 Stunden des reinsten Horrors: Am 5. Februar betrat ein nackter, verwirrter Mann ihr Haus im Stadtteil Lincolnwood in Chicago und nahm die alleinwohnende Frau als Geisel. Holts Tochter, die im 3300 Kilometer entfernten Seattle wohnt, bemerkte, dass etwas nicht stimmte, als ihre Mutter nicht auf ihre Textnachrichten reagierte. Auch schickte die 80-Jährige der Tochter ihr tägliches «Wordle»-Ergebnis nicht, wie die Frau es normalerweise jeden Tag tat. Meredith Holt-Caldwell alarmierte die Polizei.

Die 80-jährige Denyse Holt war an jenem Abend vom Geiselnehmer überrascht worden, als sie schon im Bett lag. Der 32-jährige James H. Davis III starrte die Frau an und richtete eine Schere gegen sie. Der Nackte blutete, weil er sich beim Betreten des Hauses an den Scherben eines Fensters geschnitten hatte. Er zwang Holt - die noch ihr Nachthemd trug - mit ihm ein warmes Bad zu nehmen. Dann holte er zwei Messer aus der Küche, schaltete die Telefone ab und sperrte die Rentnerin in ein kaltes Badezimmer im Keller ein.