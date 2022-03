Leih-Räder stehen oft still : Wie erfolgreich ist Vel‘oh! wirklich?

LUXEMBURG – Das Netz der Leihrad-Stationen hat die Grenzen der Hauptstadt verlassen. In Strassen und Hesperingen finden die 4400 Abo-Nutzer nun ihr Vel‘oh!, in Luxemburg aber lang nicht überall.

An 72 Stationen stehen nun Vel'oh! bereit, davon befinden sich acht in den Nachbargemeinden der Hauptstadt, Hesperingen und Strassen. Editpress

An 72 Vel’oh!-Stationen warten nun Leihräder auf Radfahrer, seit sich das Netz mit acht neuen Punkten bis nach Strassen und Hesperingen ausgedehnt hat. Dabei ist in Luxemburg-Stadt fast dreieinhalb Jahre nach der Einweihung des Systems noch lange nicht in allen Vierteln gut an ein Leihrad zu kommen. So suchen Radler in Cents, Eich und Beggen vergeblich nach einem Vel’oh!.

«Das System wird in die nahen Gemeinden ausgedehnt, die sich leicht in das Netz der bestehenden Stationen integrieren lassen», erklärt Patricia Karger, Pressesprecherin der Hauptstadt. «Ein wichtiges Kriterium ist dabei die Nähe zu anderen Vel’oh!-Stationen. In einigen Stadtvierteln wären die Stationen ziemlich isoliert. Zudem sind diese nur schlecht mit Radwegen ausgestattet. Deshalb wissen wir noch nicht, wie sich das System weiterentwickeln wird.»