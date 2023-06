Statec-Bericht: Wie erfolgreich sind Luxemburgs klimapolitische Bemühungen?

Dürren, Waldbrände, Überschwemmungen: Weltweit sind die Auswirkungen des Klimawandels spürbar. Auch Luxemburg bildet da keine Ausnahme. Das nationale Statistikamt hat in seiner neuen Publikation «Umwelt in Zahlen» einige Fakten zusammengetragen, die das Ausmaß der bisherigen Folgen im Land verdeutlichen sollen. Demnach waren die Jahre 1991-2020 durchweg wärmer als die 30 Jahre zuvor (1961-1990) – um durchschnittlich 0,9 Grad Celsius. Der Winter hingegen ist niederschlagsreicher geworden mit einem satten Plus von 21 Prozent, während der Frühling deutlich trockener als im Vergleichszeitraum ist. Letzteres führe zu großen Problemen beim Auffüllen des Grundwasserbestands, wie es in der Studie heißt.