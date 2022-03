«Free your food» : Wie Facebook den Kühlschrank füllt

LUXEMBURG - Sie fahren weg und der Kühlschrank ist noch voll? Wer seine Lebensmittel lieber weitergibt als wegwirft, findet Abnehmer neuerdings über Facebook.

Jeder EU-Bürger wirft im Schnitt jedes Jahr 180 Kilo Essbares in den Müll. DPA

«Sojaflocken in Perl abzuholen», «Joghurt in Niederanven zu verschenken»… Angebote dieser Art finden sich auf der Facebook-Seite «Free your food Luxembourg» zu Hauf.

Das Prinzip ist einfach: Wer Essen abzugeben hat, setzt ein Foto oder die Beschreibung des Lebensmittels auf die Seite und gibt an, wo es abzuholen ist. Das Teilen scheint zu funktionieren, innerhalb kurzer Zeit hat die Facebook-Gruppe bereits mehr als 400 Mitglieder gesammelt. «Die Nachfrage war da, wir wussten, dass es auf Zuspruch stoßen würde», meint Johny. Er ist einer der Gründer der Gruppe und das Weitergeben über soziale Medien ist für ihn kein Neuland.

Jeder wirft 180 Kilo Essbares pro Jahr weg

Denn die Gründer von «Free your food» stehen auch hinter der Erfolgs-Geschichte von «Free your stuff», einer Facebook-Gruppe mit fast 5000 Mitgliedern, über die alle möglichen Gegenstände von den Schuhen bis zum Sofa umsonst weitergegeben werden. Die Seite hat mittlerweile ein Dutzend Ableger in Luxemburg. Das Motto: Weniger wegwerfen und weniger konsumieren.

«Ich werde echt wütend, wenn ich sehe, wie viele Lebensmittel wir in den Müll werfen, die noch gut essbar sind», erklärt Johny. 90 Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen EU-weit jährlich auf dem Müll, wie aus Zahlen der EU-Kommission hervorgeht. Im Klartext: Jeder Bürger haut im Schnitt fast 180 Kilo Essbares in die Tonne. In Luxemburg hat bei einer EU-weiten Umfrage (Eurobarometer) ein Viertel der Befragten angegeben, rund 15 Prozent der gekauften Lebensmittel wegzuwerfen.

Bei «Free your food» geht es um mehr als nur das Weitergeben von Essen. So hat Noemi, eine der Verwalterinnen der Gruppe, für das Frühjahr bereits vorgeschlagen, gemeinsam im Ösling wilden Knoblauch ernten zu gehen. «Bei Verkaufsschluss gehen wir über Märkte und sammeln Unverkauftes ein», so Johny. «Manchmal gehen wir auch 'containern' («L'essentiel Online» berichtete) und durchsuchen die Müllbehälter von Supermärkten nach Essbarem, auch wenn das eigentlich verboten ist.» Es sei denn, der Container steht auf einem öffentlichen Platz oder der Supermarkt erlaubt die Herausnahme von Lebensmitteln.