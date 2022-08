Kein Geld von Papa: Wie finanzieren sich Shania und Davina Geiss eigentlich ihren Luxus?

Mit Freundinnen und Freunden zelebrierte sie ihren Geburtstag dieses Wochenende in einem Beachclub in St. Tropez.

Shania (18) und Davina Geiss (19) sind an ein Leben im Luxus gewohnt. Erstere feierte etwa am Freitag ihre Volljährigkeit mit einer riesigen Party in einem noblen Beachclub in St. Tropez – inklusive Feuerwerk und Magnumflasche Champagner der Marke Dom Pérignon. Der ganze Spaß dürfte so Einiges gekostet haben, doch wer finanziert das Luxus-Leben der beiden eigentlich?