Luxemburg: Wie funktioniert das mit der Rente im Großherzogtum?

LUXEMBURG – Gesetzliches Rentenalter? Wie hoch ist die Rente? Was sind die administrativen Schritte? Was gilt für Grenzgänger? Das Rentensystem in Luxemburg wird entschlüsselt.

Wie steht es in Luxemburg um die Reform des Rentensystems, die in den nächsten Wochen zu großen sozialen Spannungen führen könnte?

194.441 Rentenzahlungen pro Monat im Jahr 2020

Im Jahr 2020 zahlte die Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) laut den von der Sozialversicherung in ihrer technischen Bilanz 2022 veröffentlichten Zahlen durchschnittlich 194.441 Renten pro Monat aus, eine Gesamtzahl, die im Vergleich zu 2019 um 3,7 Prozent und im Vergleich zu 2013 um 27 Prozent gestiegen ist. Gleichzeitig gab es in Luxemburg im Jahr 2020 insgesamt 461.345 Versicherte, die Beiträge zahlten, was einem Anstieg um 23 Prozent gegenüber dem Niveau von 2013 entspricht.

Bilan technique du régime général d'assurance pension - 2022

Eine Reserve in Höhe von 24 Milliarden Euro

Unser Land hatte bis zum 31. Dezember 2020 eine Reserve von fast 24 Milliarden Euro für sein Rentensystem angesammelt. «Dies entspricht dem 4,8-fachen des jährlichen Leistungsniveaus und ist mehr als das Dreifache des erforderlichen Minimums», erläutert die Sozialversicherung im Detail. Zum Vergleich: 2013 waren es 13,7 Milliarden. Im Jahr 2020 entsprach die Reserve des allgemeinen Systems 37 Prozent des BIP.

Wer zahlt Beiträge?

Die Rentenversicherung ist für alle Personen, die im Großherzogtum eine berufliche Tätigkeit ausüben, obligatorisch. Das allgemeine Rentenversicherungssystem deckt den Privatsektor ab und betrifft fast 90 Prozent der Erwerbstätigen.

Neben diesem allgemeinen System gibt es die Sondersysteme für den öffentlichen Sektor (Beamte und Angestellte des Staates, Beamte und Angestellte der Gemeinden, Bedienstete der nationalen luxemburgischen Eisenbahngesellschaft). Seit 1999 sind diese Sondersysteme und das allgemeine System nahezu identisch, insbesondere was die Anspruchsvoraussetzungen und die Berechnung der Renten betrifft.

Neben den Personen, die über ihre Erwerbstätigkeit pflichtversichert sind, gibt es auch solche, die aufgrund des Bezugs eines Ersatzeinkommens, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Elterngeld, pflichtversichert sind.

65 Jahre – das gesetzliche Rentenalter

Das gesetzliche Renteneintrittsalter in Luxemburg beträgt 65 Jahre. Ein Versicherter kann seine Altersrente beziehen, wenn er mindestens ein Jahr im Großherzogtum und 120 Monate (10 Jahre) in seiner beruflichen Laufbahn in Luxemburg oder anderswo Beiträge gezahlt hat.

Eine vorzeitige Altersrente kann sogar schon ab 57 Jahren gewährt werden, wenn der Versicherte 480 Monate (40 Jahre) an Pflichtbeitragszeiten aufweist.

Ein wenig zur Geschichte

Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts deckte ein erstes Rentenversicherungssystem Arbeiter und Privatangestellte ab, deren Einkommen eine bestimmte Grenze nicht überstieg. Erst später wurde die Absicherung gegen das Risiko des Alters auf die gesamte Erwerbsbevölkerung ausgeweitet. So wurden verschiedene Rentenversicherungssysteme für den öffentlichen Sektor, den Agrarsektor, Handwerker, Händler und Industrielle sowie für Selbstständige geschaffen.

Die Schaffung des allgemeinen Rentenversicherungssystems im Jahr 1987 und die Einführung des Einheitsstatus mit der Fusion der vier Rentenkassen durch die Caisse nationale d'assurance pension (CNAP) im Jahr 2009 sind Schlüsselereignisse in der Entwicklung der Rentenversicherung in Luxemburg. Eine Reform des Systems im Jahr 2012 änderte die Berechnungsregeln, die Anti-Kumulierungsbestimmungen und die Dynamisierung der Renten.

Wie viel verdient ein Rentner?

Das allgemeine System garantiert eine Mindestrente «unter der Voraussetzung, dass die Versicherungslaufbahn mindestens 20 Jahre umfasst». Bei einer vollständigen Laufbahn von 40 Jahren entspricht die Mindestrente derzeit 1.986 Euro pro Monat. «Für jedes fehlende Jahr verringert sich die Mindestrente um 1/40 dieses Betrags», erklärt die CNAP.

Nach Angaben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist das Einkommen, das Rentnern gezahlt wird, in der EU-27 in Dänemark am höchsten. Es beläuft sich auf 80 Prozent des Bruttolohns im Jahr 2020. Es folgen Luxemburg (76,6 Prozent), Portugal (75 Prozent), Italien, Österreich und Spanien (74 Prozent). In Frankreich erhält eine Person im Durchschnitt 60 Prozent ihres Bruttolohns, wenn sie in Rente geht, während im Durchschnitt der EU-Länder die Ersatzrate bei 54 Prozent des Bruttolohns liegt. Belgien (42 Prozent) und Deutschland (41,5 Prozent) liegen deutlich unter dem EU-27-Durchschnitt. Am geringsten fällt die Rente mit 19,7 Prozent des Bruttolohns in Litauen aus.

Was gilt für die Grenzgänger?

Ihre Rechte sind dieselben wie für alle anderen Beitragszahler im Großherzogtum. Sie haben Anspruch auf eine Rente, wenn sie 65 Jahre alt sind, ein Jahr lang Beiträge in Luxemburg gezahlt haben und zehn Jahre lang in Luxemburg oder einem anderen Land gearbeitet haben. Die Höhe ihrer Rente in Luxemburg hängt natürlich von der Dauer der Beitragszeit ab.

Bei einer Laufbahn, die in mehreren Ländern absolviert wurde, zahlt jedes Land eine eigene Rente. «Es ist ratsam, Ihren Rentenantrag in dem Land zu stellen, in dem Sie wohnen. Die Rentenstelle, die Ihren Antrag entgegengenommen hat, fungiert als Kontaktstelle und wird die Bearbeitung Ihrer Akte übernehmen, indem sie Informationen mit den entsprechenden Trägern in den anderen Ländern austauscht», erklärt die CNAP.