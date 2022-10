Luxemburg: Wie geflüchtete Ukrainer über Fashion und Fotos ihrem Land helfen

Die ukrainische Gemeinschaft organisiert sich nicht nur auf, sondern auch neben dem Laufsteg. Fotograf Andriy Mitin kam im März dieses Jahres ins Großherzogtum. «An dem Tag, an dem der Krieg ausbrach, war ich mit meiner Freundin in Ägypten im Urlaub und hatte zwei Rucksäcke dabei. Wir saßen eine Zeit lang fest und konnten dann schließlich nach Luxemburg zu meinem Freund Roman kommen, der seit sechs Jahren hier lebt.»

Andriy will mit seinen Fotos, den Steuern, die er in der Ukraine zahlt, und dem Geld, das er mit anderen Künstlern einnehmen kann, seinem Land helfen. Mit nur 26 Jahren hatte er in Kiew zwei Studios, von denen eines geschlossen wurde, sowie eine Fotoakademie. In Luxemburg macht er Foto- und Videoaufnahmen für Unternehmen, Veranstaltungen und Privatpersonen. Für ukrainische Fotografen, die geflüchtet sind, bietet er Masterclasses an sowie Shootings, um Models und Designern aus seinem Land zu helfen, bekannt zu werden und Jobs zu bekommen.