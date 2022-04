Gefeiert von Gladbach : «Wie geht das?» Sommer sorgt mit Spektakel-Parade für Furore

Yann Sommer zeigte einmal mehr seine ganze Klasse. Gegen Mainz hielt er den Punkt gleich mit mehreren Paraden fest. Dafür wird er nun gefeiert.

Borussia Mönchengladbach hat den dritten Sieg in Serie in der Bundesliga leichtfertig verspielt. Beim 1:1 (1:0) gegen den lange passiven 1. FSV Mainz 05 verpasste es das Team von Trainer Adi Hütter am Sonntag schon in der ersten Halbzeit, alles klarzumachen. Der Treffer vom Breel Embolo (33. Minute) war zu wenig für die im ersten Durchgang drückend überlegenen Borussen.

Nach dem Wechsel kamen die nun deutlich aktiveren Mainzer vor 44.156 Zuschauerinnen und Zuschauern durch Karim Onisiwo (73.) zum Ausgleich und hatten in der Schlussphase sogar die Möglichkeit auf drei Punkte. Diese nutzten sie aber nicht. Auch wegen Torhüter Yann Sommer. Er zeigte eine fantastische Leistung, wie auch Teamkollege Lars Stindl befand. «Wir hatten heute Glück und Yann Sommer», so der Deutsche im Interview nach dem Spiel.

«Hand getroffen»

In den sozialen Medien fragten sich die Leute: «Wie geht das?» Die Parade kurz nach der Pause wurde oft als «Parade der Saison» bezeichnet. Yann Sommer hatte nach dem Spiel eine scherzhafte Antwort parat: «Das gibt es manchmal, das zuckt manchmal auch in der Nacht so beim Schlaf.» Er betonte, dass das Torwartspiel auch mal Glückssache sei. «Der Ball ging an den Pfosten, ich sehe, dass er an mir vorbeigeht, dann sehe ich Burkardt und probiere, irgendetwas zu machen. Zum Glück hat er meine Hand getroffen.»