Luxemburg: Wie geht es Cobolux nach dem Cyberangriff?

Am 25. November stand die Fabrik ein ganzes Wochenende lang still. Fast drei Monate später sind die Rechnungen enorm gestiegen. «Der Schaden lag damals bereits bei über 100.000 Euro und wird inzwischen auf zwischen 400.000 und 500.000 Euro geschätzt», so Paul Faltz. Produktionsausfälle, das Netzwerk und die ERP-Software mussten wiederhergestellt, verlorenen Daten neu verschlüsselt und in eine noch sicherere IT-Struktur investiert werden. All dies seien die Folgen des Angriffs.