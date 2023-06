Selbsttest : So funktioniert das Parken per App in Luxemburg

Eine gute Alternative, wenn man kein Bargeld dabei hat oder der Automat kaputt ist: Parken per App. Vincent Lescaut/L'essentiel

Parkplatz auswählen, Kennzeichen eingeben und Parkzeit einstellen: Schon ist das Parkticket digital gelöst. Autofahrer in Teilen Luxemburgs müssen kein passendes Kleingeld mehr bereithalten und vorausschauend in den Parkscheinautomaten werfen. Die Parkzeit kann flexibel gestartet, gestoppt und verlängert werden. L'essentiel hat die App «Indigo Neo» getestet. Am 1. Juni 2023 hatte die Stadt Luxemburg in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Indigo die App eingeführt.

Einmal heruntergeladen, registrieren, Standort zulassen, Kontaktdaten sowie KFZ-Zeichen eingeben und die Zahlungsart hinzufügen. Dann werden die Parkzone, in der man sich gerade befindet, und der nächstgelegene Parkplatz angezeigt. In unserem Fall der am Europaplatz auf dem Kirchberg. Dort öffnet sich automatisch die Schranke, ohne ein Ticket ziehen zu müssen. So auch bei der Ausfahrt.

Nutzt Du eine Parkschein-App? Ja, es ist super easy! Ja, ab und zu. Nein, das möchte ich auch nicht. Nein, ich habe kein Smartphone. Werde es mal testen.

Der endgültige Preis wird von der App automatisch nach Ende der Parkzeit berechnet. Die Parkzeit kann nicht nur ohne großen Aufwand verlängert, sondern auch gestoppt werden. Etwa wenn man schneller mit seinen Erledigungen fertig und früher wieder zurück am Fahrzeug ist. Denn aus Angst vor einer kostenpflichtigen Verwarnung stopfen die meisten Parker lieber ein bisschen mehr Münzen in den Ticket-Automaten. Das Handy-Parken ist außerdem auf einigen städtischen Kurzzeitparkflächen verfügbar. Erkennbar ist das an der Beschilderung auf den Parkscheinautomaten.