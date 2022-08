Enovos rechnet vor: Wie hoch wird die Gasrechnung nach der Preisexplosion in Luxemburg?

Der Energieversorger Enovos will noch vor dem Winter die Gaspreise um 80 bis 90 Prozent erhöhen, wie Finanzminister Claude Turmes am Dienstag bestätigt hat. «Bei einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 36.300 Kilowattstunden werden sich die jährlichen Gesamtkosten inklusive Steuern auf plus-minus 5400 Euro pro Jahr belaufen», rechnet das Unternehmen für einen Vier-Personen-Haushalt auf Anfrage von L'essentiel vor. Würde der Staat die Netzkosten – anders als derzeit – nicht subventionieren, würde dieser Betrag sogar auf 6070 Euro steigen. Zum Vergleich: Derselbe Beispiel-Haushalt zahlt bislang 3050 Euro pro Jahr. Der Anstieg würde also 77 Prozent ausmachen.