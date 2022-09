Wie Jules (28) den Luxemburgern in der Krise helfen kann

Der 28-jährige Jules Linden erforscht am Liser die Auswirkung der Energiekrise auf die Luxemburger Haushalte. Liser

Nach seinem Studium, unter anderem in Maastricht, einem Stipendium des Nationalen Forschungsfonds (FNR) und drei Jahren Praktika hatte Jules endlich seinen ersten Arbeitsvertrag in der Tasche. Eigentlich sollte er am Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (Liser) herausfinden, wie sich die Pandemie und die Corona-Maßnahmen auf die luxemburgischen Haushalte ausgewirkt haben. Doch dann wurde der heute 28-Jährige mitten in die Energiekrise katapultiert.

Nun analysiert er den Zusammenhang zwischen den steigenden Energiepreisen und der Inflation – und welche Auswirkungen dieser für die Menschen hat. «Es geht darum, herauszufinden, welche Haushalte betroffen sind und diese dann innerhalb des Landes und mit Haushalten in anderen Ländern zu vergleichen», erklärt der junge Wissenschaftler. Grundsätzlich spüre jeder die Preissteigerungen: «Auch ich. Ich wohne im Éisleck und muss jeden Tag 45 Minuten mit dem Auto zur Arbeit fahren.» Doch die Auswirkungen seien hierzulande weniger stark als in anderen untersuchten Ländern, etwa in Portugal oder Ungarn. «Die meisten Menschen in Luxemburg sind wohlhabend», erklärt der Bartringer. Das mache die Situation für diejenigen, die es nicht so einfach haben, dafür jedoch umso schwieriger.

Deshalb erstellen Jules und seine Kollegen vom Liser derzeit Modelle, um die Auswirkungen verschiedener derzeit im In- und Ausland diskutierten Vorschläge prognostizieren zu können. So könnten etwa bedürftige Haushalte gezielt finanziell unterstützt werden. «Das wirft aber eine Reihe andere Fragen auf», so Jules. Er sei aber optimistisch, dass das Liser der Regierung bis zur kommenden Tripartite erste Forschungsergebnisse präsentieren könne.