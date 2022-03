Doktor Sex – «Wie kann ich mit meiner Vergangenheit abschließen?»

Ich bin verbittert, da ich nie eine so schöne Zeit hatte wie andere in ihren Zwanzigern! Wie kann ich mit meiner Vergangenheit abschließen und besser mit meinen Scham- und Schuldgefühlen umgehen? Und wie kann ich lernen, zu vertrauen?»

Rückblickend kann ich sagen, dass die meisten wichtigen Menschen in meinem Leben – Eltern, Chef*innen und «der Lügner» – mich alle extrem kontrolliert, Macht über mich ausgeübt und meine Grenzen überschritten haben.

«Ein Beziehungs- und Bindungsleben hat bei mir entweder nicht existiert oder es war katastrophal. Der Grund dafür ist, dass ich mich aufgrund traumatischer Erfahrungen isoliert habe. Sex hatte ich erst einmal, und dieser war für mich zerstörerisch, da mir zuvor lange Zeit echte Liebe vorgetäuscht wurde. Hätte ich gewusst, was für ein mieses Spiel der Mann mit mir spielte, ich hätte mich niemals darauf eingelassen.

Frage von Leah (32) an Doktor Sex

Antwort von Doktor Sex

«Das ständige Bemühen, Erlebnisse zu verdrängen, verstärkt das Leiden»

In den meisten Fällen ist es für die Betroffenen hilfreich, ihre Erfahrungen in einer Therapie aufzuarbeiten. Untersuchungen haben gezeigt, dass eine bewusste Auseinandersetzung helfen kann, Verletzungen der körperlichen und seelischen Gesundheit sowie existenzbedrohende Erfahrungen in die eigene Lebensgeschichte zu integrieren und damit seinen Frieden zu machen.