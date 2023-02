Luxemburg: Wie können die Vögel in Luxemburg gerettet werden?

«Der Raubwürger ist immer seltener geworden, es gibt nur noch wenige Paare im Norden Luxemburgs. Früher waren sie überall anzutreffen», sagt Sören Salvatore, Ornithologe bei der Centrale ornithologique du Luxembourg (COL) von Natur&ëmwelt. Heute gibt es im Großherzogtum nur noch zwischen fünf und zehn Paare dieser Vogelart, während es Ende der 1990er Jahre noch 100 Paare gab. Es handelt sich um einen allgemeinen und besorgniserregenden Trend, der nicht nur die Raubwürger betrifft. Es gibt nur noch vier Paare des Rebhuhns und die Populationen von Feldlerchen, Goldammern oder auch Feldsperlingen sind in den letzten 25 Jahren um 20 bis 50 Prozent zurückgegangen, sodass sie auf der roten Liste der Brutvögel des Großherzogtums stehen. Arten wie das Braunkehlchen oder Buntkehlchen sind sogar ganz aus dem Land verschwunden.

Der Nationale Naturschutzplan (PNPN), der am vergangenen Donnerstag von der Umweltministerin Joëlle Welfring vorgestellt wurde, zeigt, dass Schmetterlinge und Vögel der offenen Landschaft stark rückläufig sind. «Zwei Drittel der geschützten Lebensräume von europäischer Bedeutung befinden sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand», heißt es in dem Dokument. Eine Feststellung, die Sören Salvatore bestätigt. «Durch die Vergrößerung der landwirtschaftlichen Betriebe sind die Hecken zwischen den Feldern verschwunden, es gibt weniger Bäume», erklärt der Ornithologe. Diese Elemente sind für diese Vogelarten jedoch unerlässlich, um Nahrung zu finden oder sich ein kleines, gemütliches Nest zu bauen.