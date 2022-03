Dr Sex : «Wie können wir unser Sex-Problem lösen?»

Nino will häufiger Sex und dabei experimentieren. Aber seine Freundin macht ihm einen Strich durch die Rechnung.

Wenn ich mich in die Lage deiner Freundin versetze, die dein Gegenüber ist beim Sex und in den Gesprächen darüber, kann ich schnell mindestens einen Grund für ihre Lustlosigkeit erkennen: Der Aktivismus, den du in dieser Sache an den Tag legst. Sorry, aber bei dem Stress, den du verbreitest, kann keine Lust entstehen!