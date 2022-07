Doktor Sex: «Wie komme ich aus der Gefühls-Sackgasse heraus?»

«Ich hätte den Mann fürs Leben gefunden», sagt Kate. Noch immer vermisst sie ihren Ex.

Ich kann den Wunsch nach einer Fortsetzung der Beziehung nicht loslassen, obwohl mein Verstand sagt, dass das nach all den gegenseitigen Verletzungen nicht geht. Trotzdem wachsen meine Hoffnungen ins Unermessliche, sobald er Kontakt mit mir aufnimmt. Ich bin verzweifelt und fühle mich in einer Sackgasse. Wie komme ich da wieder heraus?

Vor einem Jahr hat er die Beziehung dann aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen abrupt beendet. Es war der schlimmste Schmerz, den ich je erlebt habe. Ich dachte, ich hätte den Mann fürs Leben gefunden, und dann das! Seither haben wir eine Art On-Off-Beziehung. Jedes Mal, wenn wir nach einer Annäherung wieder auf Distanz gehen, falle ich in ein Loch und der Trauerprozess beginnt von neuem.

Antwort von Doktor Sex

Wenn mir Menschen von ihren Seelenverwandtschaften erzählen, spüre ich stets eine gewisse Irritation. Was mich am Konzept herausfordert, ist die Grundhaltung dahinter. Es wird nämlich vorausgesetzt, dass die beste Beziehung, die ist, in der beide möglichst ähnlich oder idealerweise gleich sind.