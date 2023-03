Véronique Odrian: Wie kommt eine Radiosendung über Luxemburg nach Südfrankreich?

1 / 7 Ihr persönliches «Highlight» ist die «Moien Luxembourg»-Sendung beim lokalen Radiosender cfmradio. Véronique Odrian Véronique Odrian Véronique Odrian

Was hat es mit dem weißen Fiat 500 mit der Aufschrift «Luxembourg Aveyron» auf sich, der in den letzten Tagen im Großherzogtum unterwegs war? Der Flitzer gehört Véronique Odrian und mit der Türaufschrift möchte sie ihre Liebe zu den beiden Orten deutlich zum Ausdruck bringen. Nach zehn Jahren als Direktorin der Maison du Luxembourg in Thionville, hat Véronique 2019 Zuflucht im Aveyron gefunden, um dort eine schwierige persönliche Phase gelassener zu überstehen.

Daraufhin stellte sie ihre Koffer bei Freunden in Villefranche-de-Rouergue, nördlich von Toulouse, ab. Véronique fuhr zunächst einige Monate lang regelmäßig an die Mosel und zurück, vor allem um ihre beiden Söhne zu besuchen. Einer von ihnen arbeitet im Großherzogtum als Busfahrer. In Villefranche lernte sie einen Mann kennen, heiratete ihn und ließ sich entgültig dort nieder.

Eine «Moien Luxembourg»-Sendung im Lokalradio

Im Aveyron knüpfte Véronique ihre Kontakte, doch sehr schnell fehlten ihr der Grand-Est und Luxemburg. «Luxemburg ist mir in Fleisch und Blut übergegangen», erzählt die 52-jährige Deutsch-Französin. In ihrem «ersten Leben» in der Maison du Luxembourg, aber auch als Moderatorin bei France 3, hat Véronique Odrian ihren Alltag mit den Leuten geteilt, die die Großregion auf französischer, deutscher und luxemburgischer Seite ausmachen. Auch in Südfrankreich wollte sie diese Verbindung aufrechterhalten.

Von Villefranche-de-Rouergue aus gelang es Véronique, das lokale Gefüge davon zu überzeugen, Luxemburg zu entdecken. Zunächst im Vereinswesen über Sprachkurse, dann, indem sie die Kultur des Heiligen Nikolaus mit den Kindern der Gegend teilte. Im November 2021, startete sie ihr persönliches «Highlight», die Sendung «Moien Luxembourg» auf der lokalen Antenne von cfmradio. Leute, Wirtschaft, Entwicklung, allgemeine Nachrichten... Sie erzählt darin von Luxemburg und macht es erlebbar. Das Ganze ergänzt sie mit Reportagen, die sie mit einem ihrer Söhne im Großherzogtum realisiert.

Mit ihrem Fiat 500 zeigt sie ihre Liebe zum Großherzogtum und ihrer neuen Wahlheimat Aveyron. Véronique Odrian

Unpassend? «Nein, ich wollte das mit den Leuten dort teilen und konnte sie überzeugen. Sie haben das Bild eines langweiligen Luxemburgs, das vom Finanzplatz geprägt ist. Ziel ist, sich kennen zu lernen, Klischees zu überwinden und die Freundlichkeit zu zeigen, die auf beiden Seiten herrscht.» Véronique Odrian ist es sogar gelungen, eine «Städtepartnerschaft» mit der luxemburgischen Moselregion aufzubauen. Mehrere Vertreter der Mosel-Weinwelt sowie der Bürgermeister von Schengen, Michel Gloden, sind am 1. und 2. April zum Salon du Goût in Najac eingeladen, inmitten von rund 40 Vertretern der französischen Region.