Doktor Sex: «Wie kriege ich meine Erektionsprobleme in den Griff?»

Frage von Luc (25) an Doktor Sex

Ich bin ein sensibler Mensch und fühle mich schnell gestresst. Dies zeigt sich gerade jetzt an der Uni, wo mich die Situation sehr belastet. Die ersten beiden Semester liefen wirklich gut. Dies setzt mich unter Druck, denn ich will, dass es so weitergeht. Was kann ich tun, um meine Erektionsprobleme in den Griff zu kriegen?