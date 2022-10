Luxemburg: Wie lässt sich verhindern, dass Jugendliche süchtig nach Cannabis werden?

Elena Bienfait und Paulette Lenert bei einem Treffen im Rahmen der neuen Informations-Kampagne Editpress

«Informieren, informieren, informieren», das ist das Leitmotiv von Elena Bienfait, der Direktorin des «Centre national de prévention des addictions» (Cnapa), und vor allem der Schlüssel zur Vorbeugung, was den Konsum von Cannabis als Freizeitdroge betrifft, der derzeit gesetzlich reglementiert wird. «Es geht darum, zu informieren», fährt sie fort, «die Gemeinden, die Unternehmen, die Eltern und vor allem die Jugendlichen selbst».

Während der Gesetzesentwurf zur Regulierung von Cannabis als Freizeitdroge «eingebracht wurde», ist «der Zeitpunkt des Inkrafttreten des Gesetzes noch schwer vorhersehbar», wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) erklärt, «handeln wir vorausschauend, indem wir die Präventionskampagnen verstärken». Denn, so die Ministerin, «eine informierte Bevölkerung kann besser Süchte verhindern und die Risiken einschätzen». Außerdem: «Je mehr man über dieses Thema spricht, desto mehr können mit Cannabis verbundene Tabus abgebaut werden», fügt Elena Bienfait hinzu.

«Der beste Vermittler ist die Gemeinde»

Seit 1995 ist genau das die Mission des Cnapa, zusätzlich zur Gesundheitsvorsorge. In dieser Hinsicht ist die Gemeinde der beste Vermittler», bekräftigt die Direktorin der Einrichtung. «Wir schließen uns mit den Gemeinden zusammen, um einen Präventionsplan auszuarbeiten. Die erste Diskussionsrunde fand am Montag in Strassen statt, und in anderen Gemeinden sind bereits Treffen geplant. Hierbei handelt es sich wirklich um Informationen für die breite Öffentlichkeit, die wir «Cannabiskoffer on tour» nennen», betont Elena Bienfait. So können auf Suchtprävention spezialisierte Berater alle Fragen beantworten und überlegen, welche Wege in der Prävention beschritten werden können.

Neben der Vor-Ort-Präsenz ist das Cnapa auch im digitalen Zeitalter angekommen: «Wir bieten auch Online-Beratungen für Eltern via Facebook an, wo die sich einbringen und alle ihre Fragen zu ihren Teenagern stellen können», so Elena Bienfait. Das Cnapa arbeitet natürlich auch «direkt in den Schulen und den Maisons relais, mit den Erziehern in Jugendzentren, aber auch mit den Firmen, in der Frage der Gesundheit am Arbeitsplatz, einem Bereich, der sich im Moment im Umbruch befindet». Somit soll ein breite Masse der Bevölkerung erreicht werden können.

Die persönliche Reife ist wichtig

Das Cnapa geht also auf die Öffentlichkeit zu, aber umgekehrt sollen sich auch Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Anliegen an das Zentrum wenden können. Seit dem 13. September steht zu diesem Zweck eine Hotline unter der Nummer 49.77.77-55 zur Verfügung. «Jeden Dienstag kann jeder Interessierte unverbindlich und anonym anrufen, um Antworten auf seine Fragen zu bekommen», so die Direktorin.