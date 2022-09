Inflationsausgleich: Wie lange bleibt Luxemburgs «unantastbarer Index» unantastbar?

Kostenpunkt einer Indextranche: 900 Millionen Euro

Das Arbeitsgesetz (Artikel 512-612) sieht ab einer gewissen Gehaltsgrenze bereits eine entsprechende Möglichkeit vor, so Chavel. Gleichzeitig verweist er auch auf «unvermeidliche Spannungen, besonders in der Zeit vor den Wahlen». Soziale Spannungen seien im Großherzogtum nicht so sichtbar, wie in anderen Ländern, jedoch bestünden sie auch hier. «Die Gehälter zu beobachten, das reicht nicht. Wir müssen auch die Art des Heizens oder die Zusammensetzung des Haushalts in den Blick nehmen, genauso die Frage, ob jemand zur Miete oder in einem Eigenheim wohnt, ob und wie lange Darlehen zurückgezahlt werden müssen, etc. Das alles trägt dazu bei, dass die wirtschaftliche Stabilität eines Privathaushaltes kleiner wird.» Eine ideale Zielgruppenansprache gebe es nicht, «da immer Unzufriedenheiten bestehen werden, vor allem in den mittleren Gehaltsklassen».