Sproocheronn : Wie «Lëtzebuergesch» wieder in werden soll

LUXEMBURG – Im Großherzogtum koexistieren viele Sprachen, Luxemburgisch gerät da häufig ins Hintertreffen. Nun sind die Bürger aufgefordert, ihre Ideen zur Stärkung des Stellenwerts der Landessprache vorzustellen.

«Luxemburgisch muss in der Schule mehr gesprochen und geschrieben werden», «es muss die erste Kontaktsprache sein», «man muss im Lycée luxemburgische Literatur lehren». Die Ideen sprudelten in der vergangenen Woche in einem Amphitheater in Belval, wo sich die «Sproocheronn», deren nächsten Sitzungen am Dienstag in der Hauptstadt und am Donnerstag in Clerf angesetzt sind, über die Luxemburgisch austauschte.