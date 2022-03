Trotz Bevölkerungswachstum – Luxemburg verbraucht noch fast so viel Wasser wie vor zehn Jahren

In den vergangenen zehn Jahren ist der gesamte Trinkwasserverbrauch in Luxemburg nur um 0,1 Prozent gestiegen. Ein überraschender Trend, immerhin ist im selben Zeitraum die Bevölkerung der Hauptstadt von 100.390 Einwohnern im Jahr 2012 auf 128.514 Einwohner im Jahr 2021gewachsen, also um 28,02 Prozent.