Welcome to Listenbourg : Wie Luxemburg Teil eines Twitter-Scherzes wurde

Anfang der Woche haben unsere Kollegen der französischen Website von einem imaginären Land berichtet, das an Portugal grenzt und «das die Amerikaner nicht kennen». «Listenburg» lautet der Name des Landes, das als Twitter-Scherz begann und mittlerweile durch die sozialen Netzwerke und zahlreiche internationale Medien ging. Ein luxemburgischer Schüler sprang auf den Zug auf und eröffnete am späten Montagnachmittag einen Twitter-Account der Botschaft Luxemburgs in Listenburg.

«Ich habe den Tweet von Gaspardo gesehen (Anm. d. Red.: der Nutzer, auf den der Scherz zurückgeht) und die Anzahl der Konten, die sich darum gebildet haben. Da bekam ich Lust darauf», so der neue luxemburgische Botschafter in dem kleinen Land am Rande Europas. Hinter dem diplomatischen Titel verbirgt sich Matthieu, 15 Jahre, aus Strassen.

Rund drei Stunden am Tag verbringe er damit, den Verlauf des Ursprung-Kontos ListenbourgFR zu beobachten, dem bereits mehr als 25.000 Personen folgen. Der Account der luxemburgischen Botschaft wurde bereits von Gaspardo und seinen Mitstreitern «zertifiziert» und zählte am Mittwochnachmittag fast 400 Abonnenten. «500 zu erreichen, das wäre gut», sagt Matthieu.

An Ideen fehlt es ihm nicht, wenn er die um Listenburg herum schnell gewachsene Gemeinde mit Inhalten versorgt: Die luxemburgische Botschaft in Listenburg schrieb am Montag auf Twitter, dass das Großherzogtum seinem Partner im Süden Transportmittel bereitstellen werde. Am Dienstag habe Listenburg an einem «G20-Gipfel der Botschaften» zur globalen Geopolitik teilgenommen. Ebenfalls am Dienstag sei sogar Großherzog Henri persönlich zu einem Besuch nach Listenburg aufgebrochen.