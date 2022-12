Bewegungsmelder bis Rolläden: Wie Luxemburgs Einkaufswelt Energie spart

In diesem Jahr bleibt die Weihnachtsbeleuchtung der City Concorde im Schrank.

Einkaufszentren und Geschäfte ergreifen Maßnahmen, um in Zeiten steigender Preise Energie zu sparen. Deswegen hat die City Concorde in Bartringen beschlossen, auf Beleuchtung zu verzichten, und stattdessen auf eine «glitzernde und spiegelnde Dekoration» zurückzugreifen, «die mit der Helligkeit und den Spiegelungen in der City Concorde spielt», erklärt Pressesprecherin Annette Arens.