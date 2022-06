Santé-Empfehlung: Wie man die bevorstehenden Hitzetage gut übersteht

Ende der Woche sind für Luxemburg Temperaturen ab 30 Grad angekündigt. Der Hitzeplan werde in diesem Bereich zwar noch nicht ausgelöst, «aber man muss schon aufpassen», warnt Dr. Anne Vergison, leitende Ärztin der Gesundheitsinspektion der Santé. Ein Risiko berge vor allem eine Dehydration des Körpers.

«Das Gefährliche an der Dehydrierung ist, dass sie sich erst sehr spät bemerkbar macht», so Vergison, «es kann sein, dass man keinen Durst hat aber sich bereits in einem fortgeschrittenen Dehydrationsstadium befindet.» Im schlimmsten Fall könne diese dann sogar das Gehirn betreffen.