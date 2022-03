Ferien-Fettnäpfchen : Wie man sich im Ausland keine Freunde macht

Andere Länder, andere Sitten - das sollte man besonders beim Reisen beachten. Zehn Dinge, die man sich im Urlaub lieber verkneifen sollte.

In den Ferien kann man sich mit einer einzigen Geste so richtig ins Fettnäpfchen setzen. In manchen Ländern wird man schräg angeschaut, wenn man sich in der Öffentlichkeit die Nase putzt, andernorts wird ein simples «Ok»-Handzeichen als Beleidigung empfunden, und auch das Kopfnicken ist kein weltweit gültiges Symbol für Zustimmung.