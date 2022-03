Studie : Wie «mütterfreundlich» ist Luxemburg?

LUXEMBURG - Eine Studie analysiert die Lebenssituation von Müttern auf der ganzen Welt. Luxemburg hinkt in Europa etwas hinterher.

Norwegen bietet Müttern laut einer Studie die beste Lebenssituation weltweit. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht namens «State of the World's Mothers» vergleicht die Kinderrechtsorganisation Save the Children die Lebenssituation von Müttern in 179 Ländern in punkto Gesundheit, Kindersterblichkeit, Schulbildung, Einkommen und politische Einflussnahme von Frauen. Luxemburg steigt um einen Platz auf Rang 21, liegt aber weiterhin hinter Deutschland (Platz 8) und Belgien (Rang 10), allerdings vor Frankreich (Platz 23) und Großbritannien (Platz 24).

Laut der Studie absolvieren Mütter in Luxemburg im Vergleich zu den beiden besser platzierten Nachbarländern eine kürzere formale Ausbildung. Im Großherzogtum beträgt die erwartete Schulzeit für Frauen 13,8 Jahre, in Belgien sind es hingegen 16,3 und in Deutschland 16,5. Nachholbedarf hat Luxemburg auch in Bezug auf den Frauenanteil in der Regierung: In Luxemburg waren im Vorjahr nur knapp über ein Viertel (28,3 Prozent) der Minister weiblichen Geschlechts, während es in Deutschland mehr als ein Drittel (36,9 Prozent) und in Belgien sogar fast die Hälfte (42,4 Prozent) waren.