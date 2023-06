Unternehmen in Luxemburg: Wie nachhaltige Mode aus Ecuador Brücken schlägt

Wie wird unsere Kleidung hergestellt? Wo wird sie produziert und von wem? Diese Fragen werden heutzutage oft gestellt, und Gabriella Moya möchte sie mit ihrem Label beantworten können. Gabriella wurde in Ecuador geboren und zog vor etwa zehn Jahren nach Luxemburg, wo sie heute ihr kleines Modeunternehmen AWKA leitet. Während der Corona-Pandemie wagte sie den Schritt, in die Modebranche einzusteigen und Unternehmerin zu werden.

«Ich wollte ein Projekt entwickeln, um zu sensibilisieren und sozialen Wandel anzustoßen. Mode ist dafür ein wirkungsvolles Instrument», erzählt die Unternehmensgründerin, die rasch Verbindungen zwischen dem Großherzogtum und ihrem Heimatland hergestellt hatte. Heute reist sie mehrmals hin und her, um in Ecuador mit Handwerkern zu arbeiten, die «auf jahrhundertealte Techniken spezialisiert sind». Handweberei, Stickerei, Pflanzenfärbung, Lederverarbeitung... «eine Rückkehr zu den Ursprüngen», um nachhaltige Kleidung und Accessoires zu schaffen.

Ihre Kreationen hätten ihrem Leben neuen Sinn eingehaucht, so die Unternehmerin: «Kulturelles Erbe und Tradition können in einer globalisierten Welt eine wichtige Rolle spielen. Unsere Philosophie fördert das Bewusstsein für die Notwendigkeit, ethischer, umweltfreundlicher und verantwortungsbewusster zu produzieren.» Für die Mutter, die in der Vergangenheit bereits an einem Dokumentarfilm über kreative Frauen mitwirkte, scheint diese Botschaft wichtiger denn je.