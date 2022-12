Treffen mit Biden: Wie riskant ist Wolodymyr Selenskyjs USA-Reise? Wie reagiert der Kreml?

Wolodymyr Selenskyj verlässt die Ukraine, um nach Washington zu fliegen. Was hat er dabei? Was ist mit der Sicherheit? Wie reagiert der Kreml? Hier gibt es Antworten.

1 / 4 Soldaten in Bachmut überreichten Wolodymyr Selenskyj eine ukrainische Flagge mit ihren Unterschriften. Er werde sie nach Washington mitnehmen, versprach dieser – dass Selenskyj es ernst meinte, wusste zu diesem Zeitpunkt fast niemand. via REUTERS Selenskyjs nicht angekündigter Besuch sollte den russischen Truppen offenbar erneut ihre Fehlschläge demonstrieren. «Seit Mai versuchen die Besatzer, unseren Mut zu brechen …» via REUTERS «… aber die Zeit vergeht und Bachmut bricht nicht nur die russische Armee, sondern auch die russischen Söldner, die gekommen sind, um die kaputte Armee der Okkupanten zu ersetzen», sagte Selenskyj. Die ukrainischen Truppen zeigten sich mutig, widerstandsfähig und stark.» via REUTERS

«Ich bin auf dem Weg in die USA», twitterte der ukrainische Präsident am frühen Mittwochmorgen. Nach 300 Tagen Krieg in seinem Land besucht Wolodymyr Selenskyj erstmals das Ausland und fliegt nach Washington.

Dort empfängt ihn US-Präsident Joe Biden. Die Reise wurde innert kürzester Zeit auf die Beine gestellt und vieles bleibt wegen der Sicherheit geheim. Doch auf einige Fragen gibt es Antworten.

Wie lange bleibt Selenskyj in Washington?

Er soll sich nur wenige Stunden in der amerikanischen Hauptstadt aufhalten, berichten US-Medien mit Verweis auf Regierungskreise.

Wie kam es zu der Einladung?

US-Präsident Biden habe einen Besuch Selenskyj erstmals am 11. Dezember während eines Telefongesprächs mit dem ukrainischen Staatschef thematisiert. Vor einer Woche wurde schließlich eine formelle Einladung ausgesprochen. Selenskyj nahm diese an, woraufhin gemeinsame Konsultationen über die Sicherheitsparameter der riskanten, streng geheimen Reise begannen. Erst letzten Sonntag seien die Vorbereitungen abgeschlossen worden, so CNN.

Wie gefährlich ist diese Reise?

US-Beamte lehnten es ab, Einzelheiten über die Sicherheitsvorkehrungen im Vorfeld der Reise zu nennen – was zeigt, wie hoch das Sicherheitsrisiko ist. So ist auch unklar, ob Selenskyj mit einem US-Militärflugzeug aus der Ukraine fliegt oder eine eigene Maschine benutzte.

Die Ein- und Ausreise aus der kriegsgeplagten Ukraine ist schwierig. Westliche Staatsoberhäupter, die Kiew besucht haben, nahmen jeweils eine lange Zugfahrt von Polen aus auf sich.

Dass etwas Außergewöhnliches passieren könnte, darauf wies die Ankündigung der kalifornischen Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi hin. Sie hatte am Dienstag alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses schriftlich aufgefordert, persönlich an der Sitzung am Mittwochabend teilzunehmen.

Bringt Selenskyj etwas mit?

Wenn Selenskyj Wort hält, wird er Biden eine ukrainische Flagge überreichen, die seine Soldaten an der Front in Bachmut unterzeichnet haben. Erst am Dienstag hatten Soldaten ihrem Präsidenten diese überreicht, als er überraschend die zerstörte Stadt in der Ostukraine besuchte. Selenskyj sagte ihnen, er werde die Flagge dem US-Präsidenten schenken. Dass Selenskyj tatsächlich schon fast auf dem Weg in die USA war, war niemandem bewusst.

Wie reagiert Russland auf den Besuch?

Die russischen Aggressionen gegenüber der Ukraine könnten wegen des Besuchs zunehmen, befürchtet die «New York Times». Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte: «Das alles führt zweifellos zu einer Verschärfung des Konflikts und verheißt an sich nichts Gutes für die Ukraine». Er erwarte nicht, dass Selenskyj nach seiner Reise «verhandlungsbereiter gegenüber Moskau» sein werde. Russland als Aggressor signalisiert selbst keine ernsthafte Dialogbereitschaft.

Wenn Selenskyj in Washington ist, wird der russische Präsident Wladimir Putin in Moskau eine Sitzung des Verteidigungsministeriums leiten. Dabei geht es vor allem um den Krieg in der Ukraine. Inhaltliche Details wurden keine genannt.

Es wäre durchaus möglich, dass Russland «ein Sperrfeuer» gegen die Ukraine eröffnet, das auf den Besuch des Präsidenten abgestimmt ist, so die «Times». Ein solcher Dauerbeschuss könnte als Ablenkungsmanöver dienen, um den politischen Nutzen des Selenskyj-Besuchs zu schmälern oder den Ukrainern und Amerikanern zu signalisieren, dass man auf ihre sich vertiefenden Beziehungen reagieren werde.

In den USA gibt man sich gelassen: «Das ist etwas, was wir schon seit einiger Zeit tun wollten», sagte ein Regierungsvertreter zu CNN. «Weder die USA noch Selenskyj würden sich durch Russlands Aktionen von Reiseentscheidungen abhalten lassen.

Wieso findet der Besuch gerade jetzt statt?

Der Empfang Selenskyjs soll das anhaltende amerikanische Engagement für die Ukraine demonstrieren. Dieses wird zunehmend auf die Probe gestellt, in den USA wie auch in Europa. Die Sanktionen gegen Moskau haben insbesondere in Europa höhere Energiepreise nach sich gezogen, weil man in hohem Mass von russischem Öl und Gas abhängig ist.

Und in den USA kritisiert eine Reihe Republikaner massive neue Hilfspakete für die Ukraine. Die Partei wird schon bald die Kontrolle über das Repräsentantenhaus übernehmen und hat signalisiert, dass man weitere Hilfe von fast 50 Milliarden Dollar nicht so schnell genehmigen werde.

Mit dem Besuch Selenskyjs werden die Republikaner auf dem Capitol Hill in die möglicherweise unangenehme Lage versetzt, ihre Ablehnung dem ukrainischen Präsidenten persönlich zu erklären.

Was ist über das Programm bekannt?

Selenskyj soll Biden am späteren Mittwochnachmittag (Ortszeit) im Weißen Haus treffen. Um 19.30 Uhr werden die beiden im Kongress erwartet, wo es eine gemeinsame Ansprache geben soll.

Im Weißen Haus sollen Biden und Selenskyj eine «eingehende strategische Diskussion über das weitere Vorgehen auf dem Schlachtfeld» führen. Auch werde es um die Sanktionen gegen Russland sowie um die Wirtschafts- und Energiehilfe für die ukrainische Bevölkerung gehen, schreiben US-Medien weiter.

Erwartet wird, dass Biden ein neues 1,8-Milliarden-Dollar-Paket spricht, das auch ein Patriot-Boden-Luft-Raketensystem beinhaltet. Kiew forderte dieses schon seit langem an.

Das System gilt als eine der leistungsfähigsten Langstreckenwaffen zur Verteidigung des Luftraums gegen ankommende ballistische Raketen und Marschflugkörper. Aufgrund seiner großen Reichweite und seiner Fähigkeit, in großer Höhe zu operieren, kann es russische Raketen und Flugzeuge weit entfernt von ihren eigentlichen Zielen in der Ukraine abschießen. Russland hat unspezifische «Konsequenzen» für den Fall angedroht, dass die USA der Ukraine Patriot-Raketen zur Verfügung stellen.