«Wodka und Schlaf» : Wie schafft es Vera Wang, mit 73 Jahren so auszusehen?

Im pinken Mini-Glitzerdress mit passenden Haaren und Krönchen feiert die New Yorker Modedesignerin Vera Wang ihren Geburtstag. Das Verblüffende: Es ist schon der 73.

Wenn die New Yorker Society heiratet, dann kommt beim Hochzeitskleid ein Brand besonders häufig vor: Vera Wang. In der feinen Gesellschaft der Ostküste gilt es als Zeichen des guten Geschmacks und des Erfolgs, wenn man an seinem Hochzeitstag eines ihrer Modelle trägt. Vera Wang ist jedoch mehr als ein auf Seide genähtes Etikett. Auch die gleichnamige Designerin selbst sorgt immer wieder für Aufsehen. Schuld daran? Ihr Alter.

In den Jungbrunnen gefallen

Die New Yorker Designerin mit chinesischen Wurzeln feierte am vergangenen Montag ihren Geburtstag. An diesem Abend trug sie gleich mehrere Outfits, darunter etwa ein Minirock, Glitzer-Shorts, eine rosa Schleppe und ein Crop-Top. Wang postete mehrere Fotos und Videos von ihrer Party auf Social Media. So weit nichts Ungewöhnliches. Doch Vera Wang ist frischgebackene 73 Jahre alt.