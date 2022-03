Gesundheitszustand : Wie schlim steht es wirklich um Steve Jobs?

Der charismatische Apple-CEO habe Krebs im Endstadium, berichtet ein US-Revolverblatt. Da verwundert es, dass der fast schon Totgesagte heute Barack Obama treffen soll.

In San Francisco gibt es am Donnerstagabend ein Stelldichein der IT-Wirtschaftsgrößen mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zu einem Business-Anlass soll Barack Obama neben Eric Schmidt (Google) und Mark Zuckerberg (Facebook) auch Steve Jobs (Apple) treffen, wie ABC News berichtet .

Der «National Enquirer» will über Fotos verfügen, die einen bis auf die Knochen abgemagerten Apple-CEO vor der Krebsklinik zeigen. Die Bilder sollen am 8. Februar entstanden sein. Ob sie authentisch sind, steht nicht mit letzter Gewissheit fest. Mehrere Mediziner stellten eine Ferndiagnose und kamen zum Schluss, dass es sich um Krebs im Endstadium handle. Jobs habe nur noch wenige Wochen zu leben. Allerdings wird die Glaubwürdigkeit zumindest eines zitierten Fachmannes in Zweifel gezogen, wie The Next Web berichtet.