Nach der Trennung : Wie schlimm steht es um Zayn?

Das Liebesaus bei Zayn Malik und Gigi Hadid scheint den Sänger ziemlich mitzunehmen. Er zeigt sich abgemagert und seine Social-Media-Posts wirken traurig.

Leidet der 25-Jährige so stark an Liebeskummer, dass ihm der Appetit vergangen ist? Am Dienstag wurde publik, dass er und das Topmodel Gigi Hadid (22) seit Anfang März kein Paar mehr sind.

Einsam und traurig in Miami

Ende Februar soll Malik bereits von seiner Wahlheimat Los Angeles nach Miami geflogen sein, um dort an seiner Musik zu arbeiten. Er war aber allein dort. Gigi war währenddessen an der Paris Fashion Week, wie «The Sun» berichtet .

Die Zeit in Miami scheint den Ex-One-Direction-Sänger sehr einsam gestimmt zu haben. Steckte er bereits dort in einer Krise und ist in ein tiefes Loch gefallen? Er postete viele Videos auf Instagram, in der er traurige Lieder singt und Gitarre spielt: «Killing Me Softly» und «Purple Rain», aber auch eigene, anscheinend spontane Kreationen, die schmerzvoll und bedrückt klingen.