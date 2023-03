Prähistorischer Snack: Wie schmecken Mammut-Köttbullar? Bald könnten wir es wissen

Das Mammut starb vor etwa 11.500 Jahren in Europa und Nordamerika aus. Auf der Insel Wrangel im Nordpolarmeer vor etwa 4000 Jahren.

Das australische Unternehmen Vow hat einen anderen Weg gewählt. Es will nicht einfach die üblichen Fleischsorten «nachbauen», sondern ungewöhnliche oder gar neuartige Sorten entwickeln. Nachdem sich Vow bereits an Alpaca, Büffel, Krokodil, Känguru, Pfau und diversen Fischen versucht hat, kommt nun Mammutfleisch.

Am Anfang stand die DNA eines Mammuts

Tim Noakesmith, Co-Gründer von Vow, sagte dazu dem «Guardian»: «Wir haben das Wollhaarmammut gewählt, weil es ein Symbol für den Verlust an Biodiversität und ein Symbol für den Klimawandel ist.» Die Forschung geht davon aus, dass das Mammut ausgestorben ist, weil es von Menschen übermäßig gejagt wurde und die Welt sich nach der letzten Eiszeit stark erwärmte.

Vow arbeitete mit Ernst Wolvetang vom Australian Institute for Bioengineering der Universität Queensland zusammen, um das Muskelprotein zu züchten. Sein Team verwendete dafür Mammut- und Elefanten-DNA. Diese DNA-Sequenzen brachten sie in Muskelbildungszellen von Schafen ein, die sich vermehrten und 20 Milliarden Zellen bildeten, die von Vow anschließend verwendet wurden, um Mammutfleisch zu züchten.

Laborfleisch vom Mammut soll sensibilisieren

Ziel des Mammut-Projekts ist laut Vow, das Potenzial von Fleisch aus Zellkulturen aufzuzeigen und den Zusammenhang von Massentierhaltung und der Zerstörung der Tierwelt und der Klimakrise hervorzuheben. Das erste kommerzielle Produkt von Vow wird im Labor gezüchtetes Fleisch der Japanwachtel sein, das noch in diesem Jahr in Restaurants in Singapur, dem weltweiten Vorreiter beim Laborfleisch, angeboten werden soll.