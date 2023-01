Luxemburg: Wie Schnellrestaurants ohne Einweggeschirr klarkommen

Die ersten Maßnahmen des im Frühjahr verabschiedeten Gesetzespakets zur Abfallentsorgung sind in Kraft getreten. L'essentiel

«Ich habe nicht ganz verstanden, was wir tun sollten, also habe ich heute so gearbeitet wie sonst auch.» In einem Schnellrestaurant im Stadtzentrum von Luxemburg wird die Umsetzung des neuen Abfallgesetzes, das am 1. Januar in Kraft getreten ist, noch etwas auf sich warten lassen. «Bei uns müssen wir das Essen auspacken, um es auf einen Teller zu legen. Wie da der Abfall verringert werden soll, sehe ich noch nicht».

«Im Moment ändert sich nur, dass das, was vor Ort verzehrt wird, in wiederverwendbaren Behältern angeboten werden muss. Das wirkt sich vor allem auf Schnellrestaurants aus», erklärt François Koepp, Generalsekretär des luxemburgischen Hotel- und Gaststättenverbands Horesca. Die neuen Regeln sind auf dessen Website nachzulesen.

In einem orientalischen Restaurant in der Nachbarschaft bemüht sich Saiki, nachhaltigere Behälter anzubieten – für ihn ein höherer Kostenfaktor. Die großen Fast-Food-Ketten organisieren sich. In einem Burgerrestaurant am Place d'Armes weist ein Schild an der Theke darauf hin, dass «Plastikdeckel und Strohhalme für Bestellungen vor Ort nicht mehr ausgegeben werden». Wiederverwendbare Gläser, die bereits in einigen Restaurants der Gruppe getestet werden, sollen in den nächsten Wochen kommen. Auch neue Geschirrspüler werden nötig. Bis dahin werden die letzten Bestände abverkauft. Bei einer anderen Kette gibt es nur noch wiederverwendbare Behälter.

2025 sollen die wiederverwendbaren Verpackungen auch für Take-Away-Gerichte vorgeschrieben werden. L'essentiel

Andere sind in Gedanken schon bei Anfang 2025, wenn wiederverwendbare Verpackungen auch für Take-away-Gerichte vorgeschrieben werden. «Wer wird zehn Euro mehr für einen wiederverwendbaren Pizzakarton bezahlen? Was werden die Touristen machen, die nur auf der Durchreise sind?», fragte ein Manager. Andere verwiesen auf zusätzliche Arbeit, die auf den Service zukomme.

Ohne Plastikdeckel auf den Bechern musste der ein oder andere Kunde zwar etwas vorsichtiger als sonst mit seinem Tablett umgehen, die Befragten waren aber für die Umstellung. «Für die Umwelt ist das ziemlich gut. Aber es wird auch Nachteile geben», meinten Alexandre und Laura. Wenn ein Pfandsystem eingeführt wird, müsse man vor allem immer daran denken. «Es ist besser, wenn es weniger Plastik gibt», sagte Nicolas. «Ich werde deswegen nicht aufhören, in Fastfood-Restaurants zu essen.»