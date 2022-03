Es ist kompliziert : Wie Sie im Regen möglichst trocken bleiben

Eine der wichtigsten Fragen der Menschheit ist laut YouTube beantwortet: Wie bleibt man möglichst trocken – indem man durch den Regen geht oder rennt?

Wer hat sich mitten in einem Regenschauer nicht schon die Frage gestellt, ob man am besten nach Hause rennen oder gehen soll, um möglichst trocken zu bleiben. Zum Glück gibt es YouTube – und damit eine einfache Lösung (siehe Video). YouTube-User «minutephysics» schlägt vor, möglichst schnell nach Hause zu rennen. Er begründet das damit, dass man so von den wenigsten Regentropfen erwischt wird. So einfach ist die Sache dann aber doch nicht.