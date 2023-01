Luxemburg: Wie sieht es mit der Kriminalität im öffentlichen Verkehr aus?

«Ich gehe abends nicht aus, aber wenn ich den Bus nehme, fühle ich mich sicher», erklärte Yamina, als sie gestern am Hamilius in der Hauptstadt auf ihren Bus wartete. Diese Ansicht teilen auch viele andere, die wir gefragt haben, wie Carmen und ihre Freunde oder Raphaël, der gerade ein Praktikum in Luxemburg absolviert.

Wie François Bausch (Déi Gréng), Minister für Mobilität, am vergangenen Freitag festgestellt hat, gab es im vergangenen Jahr 237 Angriffe auf Bedienstete des öffentlichen Verkehrs (+30 Prozent innerhalb eines Jahres) und 197 Angriffe auf Dritte (+134 Prozent). Um die Sicherheit der Fahrer zu gewährleisten, wurden bereits in 236 der 1045 RGTR-Busse Kabinen eingebaut. «Kabinen sind gut, aber nicht alle Busse haben sie. Ich habe festgestellt, dass die Leute aggressiver sind als vor dem Corona-Lockdown. Ich bin noch nie körperlich angegriffen worden, jedoch bin ich schon beleidigt worden, ja, das kommt vor», berichtet ein Busfahrer.

Ideal wäre es, «wenn es mehr Polizisten in den Verkehrsmitteln gäbe»

Die 31-jährige Emma lebt seit drei Jahren in Luxemburg und war noch nie Opfer oder Zeugin eines Übergriffs in einem Bus. «Aber manchmal gehe ich lieber zu Fuß, das ist weniger riskant als mit dem Bus zu fahren», erzählt sie. Für den 22-jährigen Thomas, der schon in einem Zug getreten wurde, weil er einer alten Frau geholfen hatte, die von Jugendlichen belästigt wurde, wäre es ideal, wenn es mehr Polizisten in den Verkehrsmitteln gäbe. Ende 2022 kündigte Henri Kox (Déi Gréng), Minister für innere Sicherheit, an, dass die Polizeipatrouillen vor allem auf den anfälligsten Strecken erhöht werden sollen.